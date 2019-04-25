Metrobüs'te cinsel saldırı skandalı!

Her gün milyonlarca insanın kullandığı metrobüste yaşanan taciz 'pes' dedirtti. Olay önceki gün İstanbul Avcılar seferini yapan araçta meydana geldi. Bir kadın metrobüsün ön tarafındaki koltukta oturuyordu. Yanına bir adam gitti ve kalabalığı bahane edip kadına temas etmeye başladı. Cinsel organını çıkardı. Kadın ise bağırmaya başladı. Sapık araçtan indirildi. Saldırganı videoya alan kadının "Biz değil, siz utanacaksınız" ifadelerini kullandığı duyuldu. Videoda konuşan kadın, "Şerefsiz, sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın..." sözleriyle yaşadığı saldırının ardından tepki gösteren kadın, daha sonra ise "Ben susmayacağım, sen utanacaksın" diye haykırdı. Şüpheli. gözaltına alındı. Sorgusunda, suçlamaları reddetti. Fatih Ö. kadının kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Metrobüste kadını taciz eden sapık, diğer vatandaşlar tarafından araçtan indirildi, etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Fatih Ö. suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



YUNUS EMRE KAVAK