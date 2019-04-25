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  • 25.04.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 12:30

Son dakika: 'deki istismara ilişkin açıklama

'nın yaptığı açıklamaya göre, 'un ilçesinde a uğrayan 5 yaşındaki çocuk hayati tehlikeyi atlattı.

'un ilçesinde a uğrayan 5 yaşındaki çocuğun son durumuna ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

, Twitter'da yaptığı paylaşımda küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

​Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece'de istismara uğrayan çocuğumuzun hastanedeki tedavisi bitmiş olup, hayati tehlikesi olmadığından ailesine teslim edilmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

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