İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun son durumuna ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

İstanbul Tabip Odası, Twitter'da yaptığı paylaşımda küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

​Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece'de istismara uğrayan çocuğumuzun hastanedeki tedavisi bitmiş olup, hayati tehlikesi olmadığından ailesine teslim edilmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."