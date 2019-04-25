İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun son durumuna ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.
İstanbul Tabip Odası, Twitter'da yaptığı paylaşımda küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Küçükçekmece'de istismara uğrayan çocuğumuzun hastanedeki tedavisi bitmiş olup, hayati tehlikesi olmadığından ailesine teslim edilmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."
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