23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? Tramvay, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan yarın Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte cevabı...

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere anlık olarak duyuracağız.

23 NİSAN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.