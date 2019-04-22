23 Nisan tarihinde Türkiye'nin dört bir yanında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar bu özel günde banka, PTT, hastane ve eczanelerin açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler, hastaneler tatil mi, açık mı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler yarın yani 23 Nisan Salı günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.