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23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşlar merakla 23 Nisan resimli mesajları ve sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. En güzel 23 Nisan sözlerini alt kısımda bulabilirsiniz. İşte en güzel 23 Nisan sözleri...

22.04.2019 19:37 - Son Güncelleme: 22.04.2019 19:37
23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. 23 Nisan günü okullar bir günlüğüne eğitime ara verecek. Vatandaşlar şimdi 23 Nisan'da internette 23 Nisan resimli mesajları ve sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. En güzel 23 Nisan sözlerini sizin için derledik.

23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

23 NİSAN RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

Eğer; bugün dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca insan dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insani değerlerle birbirlerine sarılabiliyorlar, birbirleriyle kaynaşabiliyorlarsa, bunda, yıllardır dünya çocuklarının kaynaşma merkezi olan Ülkemizdeki Çocuk Bayramı'nın payını göz ardı etmek mümkün değildir.

"Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

Ülkemizin hangi şartlarda, hangi zorluklarla kurulduğunun çocuklarımıza iyi öğretilmesi, iyi özümsetilmesi; hiç kuşkusuz onların, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma ve ülkemize faydalı olma azimlerini, kuvvetlerini artıracaktır.

"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

Cumhuriyet Türkiye'si ile kazanılan birikim ve tecrübe yolumuzu aydınlatacaktır. 23 Nisan'ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Bu, milletimizin ve Atatürk'ün siz çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

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