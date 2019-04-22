23 Nisan resimli mesajları ve sözleri! En güzel 23 Nisan sözleri yayınlandı

Cumhuriyet Türkiye'si ile kazanılan birikim ve tecrübe yolumuzu aydınlatacaktır. 23 Nisan'ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Bu, milletimizin ve Atatürk'ün siz çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.