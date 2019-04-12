Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 10 bin TL ödüllü Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Kadınlar, eğitim ve mesleki beceri eksikliği, çocuk bakımı gibi aile içi sorumlukları nedeniyle sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın dışına itiliyorlar. Dolayısıyla gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk artıyor. Peki Hadiciler Türkiye'de kadınların istihdama katılma oranını biliyor muyuz?" denildi. Peki, Türkiye'de kadınların istihdama katılma oranı nedir? İşte 12 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 NİSAN 2019)

Soru: Türkiye'de kadınların istihdama katılma oranı nedir?

Cevap: %34

Türkiye'de kadınların sadece %34'ü istihdama katılmaktadır.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI HAKKINDA

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür.

Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme programları uygular, bu gruplara Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir. KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve diğer kapasite geliştirme olanakları sunmaktadır.