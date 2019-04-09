Hadi ipucu sorusu yaıynlandı. 10 bin TL ödüllü Hadi 12.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz 17 yıldır faaliyet gösteren bir vakıftan geliyor! Çalışma alanlarında çocuk, kadın, engelli, sokak hayvanları, yaşlılar ve gençlerin olduğu; toplumu ilgilendiren her konuya değinen ve yapılan her projenin arkasında yenilikçi yaklaşımlarla ilerleyen, duyarlı, girişimci ve çözüm odaklı projeler üreten gençlerin olduğu sivil toplum kuruluşu hangisidir?" denildi. İşte 9 Nisan Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (9 NİSAN 2019)

Soru: Toplumu ilgilendiren her konuya değinen sivil toplum kuruluşu hangisidir?

Cevap: TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.