Cuma saati kaçta? İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen cuma namazı her hafta olduğu gibi bu hafta da huşu içinde kılınacak. Cuma namazı için tüm camiler hazırlandı. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'in verilerine göre, 12 Nisan il il cuma vakitleri...
CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA? (12 NİSAN 2019)
12 Nisan İstanbul cuma saati: 13.10
12 Nisan Ankara cuma saati: 12.55
12 Nisan İzmir cuma saati: 13.17
İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ
|İL
|ÖĞLE
|ADANA
|12:45
|ADIYAMAN
|12:33
|AFYONKARAHİSAR
|13:04
|AĞRI
|12:14
|AMASYA
|12:43
|ANKARA
|12:55
|ANTALYA
|13:03
|ARTVİN
|12:19
|AYDIN
|13:15
|BALIKESİR
|13:14
|BİLECİK
|13:06
|BİNGÖL
|12:24
|BİTLİS
|12:18
|BOLU
|13:00
|BURDUR
|13:05
|BURSA
|13:10
|ÇANAKKALE
|13:20
|ÇANKIRI
|12:52
|ÇORUM
|12:46
|DENİZLİ
|13:10
|DİYARBAKIR
|12:25
|EDİRNE
|13:20
|ELAZIĞ
|12:29
|ERZİNCAN
|12:28
|ERZURUM
|12:21
|ESKİŞEHİR
|13:04
|GAZİANTEP
|12:37
|GİRESUN
|12:32
|GÜMÜŞHANE
|12:28
|HAKKARİ
|12:11
|HATAY
|12:41
|ISPARTA
|13:04
|MERSİN
|12:47
|İSTANBUL
|13:10
|İZMİR
|13:17
|KARS
|12:14
|KASTAMONU
|12:51
|KAYSERİ
|12:44
|KIRKLARELİ
|13:17
|KIRŞEHİR
|12:49
|KOCAELİ
|13:06
|KONYA
|12:56
|KÜTAHYA
|13:06
|MALATYA
|12:33
|MANİSA
|13:16
|KAHRAMANMARAŞ
|12:38
|MARDİN
|12:23
|MUĞLA
|13:13
|MUŞ
|12:20
|NEVŞEHİR
|12:47
|NİĞDE
|12:47
|ORDU
|12:35
|RİZE
|12:24
|SAKARYA
|13:04
|SAMSUN
|12:41
|SİİRT
|12:18
|SİNOP
|12:45
|SİVAS
|12:38
|TEKİRDAĞ
|13:16
|TOKAT
|12:40
|TRABZON
|12:27
|TUNCELİ
|12:28
|ŞANLIURFA
|12:31
|UŞAK
|13:08
|VAN
|12:12
|YOZGAT
|12:47
|ZONGULDAK
|12:59
|AKSARAY
|12:50
|BAYBURT
|12:25
|KARAMAN
|12:53
|KIRIKKALE
|12:52
|BATMAN
|12:22
|ŞIRNAK
|12:16
|BARTIN
|12:57
|ARDAHAN
|12:15
|IĞDIR
|12:10
|YALOVA
|13:09
|KARABÜK
|12:56
|KİLİS
|12:38
|OSMANİYE
|12:41
|DÜZCE
|13:01
CUMA NAMAZINI KİMLER KILABİLİR?
Bir kimsenin cuma namazı kılmakla yükümlü olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:
* Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına gelmiş olmak.
* Sağlıklı olmak: Cuma namazına gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu olarak bakmak durumda olanlar, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkanlar, yürüyemeyecek derecede yaşlı kimseler cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir. Görme engelliler camiye gelebiliyorlarsa veya kendilerini camiye götürebilecek refakatçileri varsa cuma namazı kılmakla yükümlüdürler. (bk. Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)
* Mukim olmak: Bir insana cuma namazının farz olabilmesi için, cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Dolayısıyla dinen yolcu sayılan kimselere (seferî) cuma namazı farz değildir. Bir insanın dinen misafir sayılabilmesi için Hanefî bilginlere göre 90 km uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak üzere gitmesi gerekir. Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç üç gün kalmak üzere 90 km uzaklıkta bir yere giden kimse misafir sayılır.
* Erkek olmak: "Cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak dört grup insana; köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." (Ebu Dâvûd, Salât, 215) anlamındaki hadis, cuma namazı kılmakla kimlerin yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Cuma namazının farz kılındığı zamandan günümüze kadar uygulama bu şekilde olmuştur. Müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler dahil bütün Müslümanlar, cuma namazının erkeklere farz olup kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte kadınlar, camiye gelip cuma namazı kılabilirler. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Ancak günümüzde kadınların cuma günü camiye gitmeleri, yapılan vaazı ve okunan hutbeyi dinlemeleri ve cuma namazı kılmaları daha isabetli olur. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V);
"Camiye gitmek istediklerinde kadınlarınıza engel olmayın." (Müslim, Mesâcid, 135-36) buyurmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) ve sahabe zamanında hanımlar, cuma namazına ve günlük namazlara katılıyorlardı.
Esaret altında bulunanlar, tutuklular ve mahkûmlar da cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak bulundukları yerde mescid bulunması halinde mahpuslar cuma namazı kılarlar.
Kendilerine cuma namazı farz olmayan kimseler, cuma namazı kılarlarsa namazları sahih olur ve artık o gün ayrıca öğle namazı kılmazlar.
Bazı mazeretler, kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin cuma namazına gitmemelerini mubah kılar. Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan belli başlı mazeretler şunlardır:
a) Cuma namazına gittiği takdirde kişinin önemli bir zarara veya sıkıntıya uğramasına yol açacak derecede şiddetli yağmur yağması,
b) Havanın çok soğuk veya çok sıcak olması,
c) Yolun aşırı çamurlu olması,
d) Çalışmak zorunda olduğu işinden izin alamaması,
e) Cuma namazına gittiği takdirde malı, canı veya namusunun tehlikeye gireceğine dair endişeler taşıması
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
-Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
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