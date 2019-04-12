Cuma saati kaçta? İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen cuma namazı her hafta olduğu gibi bu hafta da huşu içinde kılınacak. Cuma namazı için tüm camiler hazırlandı. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'in verilerine göre, 12 Nisan il il cuma vakitleri...

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA? (12 NİSAN 2019)

12 Nisan İstanbul cuma saati: 13.10

12 Nisan Ankara cuma saati: 12.55

12 Nisan İzmir cuma saati: 13.17

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

İL ÖĞLE ADANA 12:45 ADIYAMAN 12:33 AFYONKARAHİSAR 13:04 AĞRI 12:14 AMASYA 12:43 ANKARA 12:55 ANTALYA 13:03 ARTVİN 12:19 AYDIN 13:15 BALIKESİR 13:14 BİLECİK 13:06 BİNGÖL 12:24 BİTLİS 12:18 BOLU 13:00 BURDUR 13:05 BURSA 13:10 ÇANAKKALE 13:20 ÇANKIRI 12:52 ÇORUM 12:46 DENİZLİ 13:10 DİYARBAKIR 12:25 EDİRNE 13:20 ELAZIĞ 12:29 ERZİNCAN 12:28 ERZURUM 12:21 ESKİŞEHİR 13:04 GAZİANTEP 12:37 GİRESUN 12:32 GÜMÜŞHANE 12:28 HAKKARİ 12:11 HATAY 12:41 ISPARTA 13:04 MERSİN 12:47 İSTANBUL 13:10 İZMİR 13:17 KARS 12:14 KASTAMONU 12:51 KAYSERİ 12:44 KIRKLARELİ 13:17 KIRŞEHİR 12:49 KOCAELİ 13:06 KONYA 12:56 KÜTAHYA 13:06 MALATYA 12:33 MANİSA 13:16 KAHRAMANMARAŞ 12:38 MARDİN 12:23 MUĞLA 13:13 MUŞ 12:20 NEVŞEHİR 12:47 NİĞDE 12:47 ORDU 12:35 RİZE 12:24 SAKARYA 13:04 SAMSUN 12:41 SİİRT 12:18 SİNOP 12:45 SİVAS 12:38 TEKİRDAĞ 13:16 TOKAT 12:40 TRABZON 12:27 TUNCELİ 12:28 ŞANLIURFA 12:31 UŞAK 13:08 VAN 12:12 YOZGAT 12:47 ZONGULDAK 12:59 AKSARAY 12:50 BAYBURT 12:25 KARAMAN 12:53 KIRIKKALE 12:52 BATMAN 12:22 ŞIRNAK 12:16 BARTIN 12:57 ARDAHAN 12:15 IĞDIR 12:10 YALOVA 13:09 KARABÜK 12:56 KİLİS 12:38 OSMANİYE 12:41 DÜZCE 13:01

Bir kimsenin cuma namazı kılmakla yükümlü olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

* Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına gelmiş olmak.

* Sağlıklı olmak: Cuma namazına gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu olarak bakmak durumda olanlar, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkanlar, yürüyemeyecek derecede yaşlı kimseler cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir. Görme engelliler camiye gelebiliyorlarsa veya kendilerini camiye götürebilecek refakatçileri varsa cuma namazı kılmakla yükümlüdürler. (bk. Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)

* Mukim olmak: Bir insana cuma namazının farz olabilmesi için, cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Dolayısıyla dinen yolcu sayılan kimselere (seferî) cuma namazı farz değildir. Bir insanın dinen misafir sayılabilmesi için Hanefî bilginlere göre 90 km uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak üzere gitmesi gerekir. Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç üç gün kalmak üzere 90 km uzaklıkta bir yere giden kimse misafir sayılır.

* Erkek olmak: "Cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak dört grup insana; köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." (Ebu Dâvûd, Salât, 215) anlamındaki hadis, cuma namazı kılmakla kimlerin yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Cuma namazının farz kılındığı zamandan günümüze kadar uygulama bu şekilde olmuştur. Müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler dahil bütün Müslümanlar, cuma namazının erkeklere farz olup kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte kadınlar, camiye gelip cuma namazı kılabilirler. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Ancak günümüzde kadınların cuma günü camiye gitmeleri, yapılan vaazı ve okunan hutbeyi dinlemeleri ve cuma namazı kılmaları daha isabetli olur. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V);

"Camiye gitmek istediklerinde kadınlarınıza engel olmayın." (Müslim, Mesâcid, 135-36) buyurmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) ve sahabe zamanında hanımlar, cuma namazına ve günlük namazlara katılıyorlardı.

Esaret altında bulunanlar, tutuklular ve mahkûmlar da cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak bulundukları yerde mescid bulunması halinde mahpuslar cuma namazı kılarlar.

Kendilerine cuma namazı farz olmayan kimseler, cuma namazı kılarlarsa namazları sahih olur ve artık o gün ayrıca öğle namazı kılmazlar.

Bazı mazeretler, kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin cuma namazına gitmemelerini mubah kılar. Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan belli başlı mazeretler şunlardır:

a) Cuma namazına gittiği takdirde kişinin önemli bir zarara veya sıkıntıya uğramasına yol açacak derecede şiddetli yağmur yağması,

b) Havanın çok soğuk veya çok sıcak olması,

c) Yolun aşırı çamurlu olması,

d) Çalışmak zorunda olduğu işinden izin alamaması,

e) Cuma namazına gittiği takdirde malı, canı veya namusunun tehlikeye gireceğine dair endişeler taşıması

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

-Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.