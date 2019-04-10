Ailece Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 19.30'da yapılacak yarışma için yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Fransız bir şair ve yazar hakkında sevgili hadiciler. Yazdığı fabl eserleri ile tanınan bu kişi masallarında genel olarak doğu klasiklerini konu edinmiştir. İsmi masal ve hikaye denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan bu yazarı kimler biliyor?" denildi. Peki, Fabl eserleri ile tanınan Fransız şair ve yazar kimdir? İşte 10 Nisan Ailece Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU (10 NİSAN 2019)

Soru: Fabl eserleri ile tanınan Fransız şair ve yazar kimdir?

Cevap: LA FONTAİNE

LA FONTAİNE KİMDİR?

Jean de La Fontaine, 8 Temmuz 1621 tarihinde Château-Thierry'de doğmuştur. Dünyaya ailesinden zengin olarak dünyaya gelmiş ve Paris'te kolejde hukuk tahsili yapmıştır. Ailesinin dindar olması nedeniyle papaz olması istendi fakat o, lise döneminde kiliseden bağını koparmıştır. Okul döneminde hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamayıp, gençlik yıllarında da orman işleriyle uğraştı.

La Fontaine bu mesleği babasından öğrenmişti. Daha sonra farklı alanlarda memurluk görevi yapmış ve hayatı boyunca yaşamını düzene sokamamıştır. 1673 senesinde Madam de la Sablière'nin himayesine girerek burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı. İlk masallarını burada yazdı. Çağdaşları, La Fontaine'i bir masal yazarı olarak görüyorlardı. Hâlbuki La Fontaine, yazdığı masallarda Dede Korkut masallarındaki uslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit etmiş, bir ahlak dersi vermiştir. Buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. La Fontaine'in bu hususiyeti çok geç fark edilmiştir.

Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır. La Fonten, fabllarındaki konuları şark klasiklerinden almıştır. Buna örnek verilecek olunursa eğer, Beydeba'nın yazmış olduğu Kelile ve Dimne eserinde yer alan 18 adet hikaye, La Fonten tarafından şiir türünde tekrarlanmıştır.

Masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. La Fontaine'in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazen insanları, bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır. Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur. 13 Nisan 1695 yılında ise Paris'de ölmüştür.