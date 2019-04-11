Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesi birçok Hadi ipucu sorusunun yanıtını merak ediyordu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından ipucu sorusu paylaşıldı. Peki, Troya kalıntılarının bulunduğu il hangisidir? İşte 11 Nisan 20.30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

11 NİSAN 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "Hareketli ve köklü tarihiyle dikkat çeken bu şehrimiz aynı İstanbul gibi Asya ve Avrupa kıtalarının topraklarında kurulmuştur ve iki kıta arasında feribotla seyahat edebileceğiniz bir bölgededir. Peki size Troya kalıntılarının bulunduğu il desek?"

Cevap: ÇANAKKALE

TROYA HAKKINDA

Truva veya Troya, Kaz Dağı (Antik İda Dağı) eteklerinde, Çanakkale il sınırları içinde yer alan tarihî kenttir. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada'da bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenttir. 1870'lerde Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Tevfikiye köyü civarında keşfedilen antik kentte çıkan eserlerin çoğu günümüzde Türkiye, Almanya ve Rusya'dadır. Antik kent, 1998 yılından beri Dünya Miras Listesi'nde, 1996 yılından beri de Millî Park statüsündedir.

Fransızcanın etkisiyle antik kentin bu dildeki "Troie" kelimesinin okunuşundan Türkçeye Truva olarak geçmiştir. Kentin adı Yunanca belgelerde Τροία (Troia) olarak geçer. Bazı uzmanlar, kentin Türkçe "Troya" olarak anılmasının daha doğru olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte Türkçe belgelerde Truva adı Truva Savaşı, Truva Atı örneklerinde görüldüğü gibi yaygın olarak kullanılmaktadır.