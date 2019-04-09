9 Nisan Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Ödül 15 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan geliyor sevgili hadiciler. O sene ülkemizi temsil eden isim Kayahan Açar olmuştu. Demet Sağıroğlu ile birlikte şarkıyı seslendiren Kayahan topladığı 21 puan ile Eurovision Şarkı Yarışması'nda 17. olmuştu. Peki bu şarkıyı kimler biliyor?" denildi. Peki, Eurovision 1990'da Kayahan'ın söylediği şarkı nedir? İşte 9 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (9 NİSAN 2019)

Soru: Eurovision 1990'da Kayahan'ın söylediği şarkı nedir?

Cevap: GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM

GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM ŞARKI SÖZLERİ

Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler

Ben çılgın ben yine gözlerinin hapsindeyim

Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler

Ben çılgın ben yine gözlerinin hapsindeyim

Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım

İsyanlarda gönlüm

Zaman gardiyandır

Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim

Aman vermez hasretin ayy ayy ayyy

Ay lala lalayyy

İçimde martılar

Ay lala lalayyy

Sen gözyaşlarımdasın

KAYAHAN KİMDİR?

Yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan usta müzisyen uzun bir süre bu hastalıkla mücadele etmişti.

29 Mart 1949 İzmir doğumlu Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, tedavi gördüğü hastanede 3 Nisan 2015 tarihinde yaşamını yitirmişti.

1991 yılında çıkarttığı ''Yemin Ettim'' albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, 2 kere kanser tedavisi görerek sağlığına kavuşmuştu. 2013 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan ve kemoterapi gören Kayahan, 23 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı Kayahan en son 2015 yılında Beşiktaş Belediyesi'nin, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konserde sahne almıştı.