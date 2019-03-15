Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 10:00

Polonya'da öldürülen 'ın katili tutuklandı

Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Bu arada tarafından yapılan yazılı açıklamada da katil zanlısı 'ın tutuklandığı belirtildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi , Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kocaman'ın cenazesi, Polonya'daki işlemlerinin ardından 'ye getirildi. Cenaze önce 'a, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, gencin cenazesi morga kaldırıldı. Furkan Kocaman'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan 'ın (29) yapılan gizli duruşmada tutuklandığı, cinayet nedeni konusunda Polonya resmi makamlarınca açıklanan bir bilgi bulunmadığı, konunun çok yönlü olarak takip edildiği" belirtildi.

Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de 'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi. Emektar'ın ayrıca sempatizanı olduğu da ileri sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriPolonya'da öldürülen Furkan Kocaman'ın katili Muhammet Emektar tutuklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri