Kalleşler yine arkadan vurdu. PKK sempatizanı, üniversite öğrencisini öldürdü, gencin ailesi yasa boğuldu. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21) Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık bir ay önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti. Furkan, Cumartesi akşamı bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir süredir kendisini izleyen kişi yanına gitti. Belinden çıkardığı bıçakla genci boğazından bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Kocaman, kurtarılamadı. Saldırgan ise vatandaşlar tarafından yakalandı. 29 yaşında Türk vatandaşı olan zanlının, PKK terör örgütü sempatizanı olduğu belirtildi.
Taziyeleri kabul eden baba Celalettin Kocaman, (başını yanındakinin omuzuna koyan) gözyaşlarına hakim olamadı.
Acı haberi alan Konyalı Kocaman'ın ailesi yıkıldı. Tuhafiyeci Celalettin ve Ayşegül çiftinin iki çocuklarından biri olan Furkan'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaman'ın baba ocağına taziye çadırı kurulurken, Köprübaşı Mahalle Muhtarı olan dedesi Hüseyin Özgül, "Torunum bir ay önce Polonya'ya gitmişti. 7 arkadaşıyla birlikte yemek yerken olay yaşanmış. Katilin PKK'lı olduğunu öğrendik. Furkan kimseye zararı olmayan, çalışkan bir öğrenciydi" dedi. Şubat ayında da ise PKK'ya kucak açan Belçika'da örgütün polis eşliğinde yaptığı yürüyüşün ardından başlayan olaylar sonrasında Konyalı Emre Söğütlü (28) yeğeniyle birlikte sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.
Furkan Kocaman, henüz 21 yaşındaydı. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Polonya'da okumaya giden genç, bir PKK'lı tarafından hunharca katledildi. Üniversitelinin, annesi Ayşegül Kocaman'ın ev hanımı olduğu ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırgan elinde bıçakla kaçarken görüntülendi.
Halit TURAN
Taziyeleri kabul eden baba Celalettin Kocaman, (başını yanındakinin omuzuna koyan) gözyaşlarına hakim olamadı.
Acı haberi alan Konyalı Kocaman'ın ailesi yıkıldı. Tuhafiyeci Celalettin ve Ayşegül çiftinin iki çocuklarından biri olan Furkan'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaman'ın baba ocağına taziye çadırı kurulurken, Köprübaşı Mahalle Muhtarı olan dedesi Hüseyin Özgül, "Torunum bir ay önce Polonya'ya gitmişti. 7 arkadaşıyla birlikte yemek yerken olay yaşanmış. Katilin PKK'lı olduğunu öğrendik. Furkan kimseye zararı olmayan, çalışkan bir öğrenciydi" dedi. Şubat ayında da ise PKK'ya kucak açan Belçika'da örgütün polis eşliğinde yaptığı yürüyüşün ardından başlayan olaylar sonrasında Konyalı Emre Söğütlü (28) yeğeniyle birlikte sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.
Furkan Kocaman, henüz 21 yaşındaydı. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Polonya'da okumaya giden genç, bir PKK'lı tarafından hunharca katledildi. Üniversitelinin, annesi Ayşegül Kocaman'ın ev hanımı olduğu ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırgan elinde bıçakla kaçarken görüntülendi.
Halit TURAN
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