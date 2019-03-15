KOÇ

Başaramadıklarınız için kendinize yüklenmek yerine tecrübe olarak görüp kalkıp devam etmeye meyillenirseniz işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz. Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarınızdan fikir almalısınız. Hayatında yapmak istediğin değişiklikler için bugün istediğin ortamı sağlayabilir ve sağlam adımlar atabilirsin.