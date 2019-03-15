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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 09:30

– 15 Mart 2019 Cuma

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Başaramadıklarınız için kendinize yüklenmek yerine tecrübe olarak görüp kalkıp devam etmeye meyillenirseniz işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz. Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarınızdan fikir almalısınız. Hayatında yapmak istediğin değişiklikler için bugün istediğin ortamı sağlayabilir ve sağlam adımlar atabilirsin.

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