Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, öğrenci değişim programı Erasmus ile Polonya'ya gitti. Cumartesi günü arkadaşı ile yemek yediği restoranda bıçaklanarak katledildi. Kaçmaya çalışan katil ise şok silahıyla etkisiz hale getirildi. Zanlının PKK sempatizanı olduğu iddia edildi. Polise ifade veren Kocaman'ın arkadaşı "Furkan'la o gün restorana geldik. Bir ara bana birini gösterip 'Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm, bizi takip ediyor' dedi.
Furkan muhafazakâr, milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi" dedi. Furkan'ın okul arkadaşı Buse Özge Çiçek ise Furkan ile cinayetten iki gün önce telefonla görüştüğünü söyledi ve ekledi: "İki gün önce konuştuğumuzda, 'Çok sıkılıyorum' demişti. Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık."
BARIŞ SAVAŞ
Furkan muhafazakâr, milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi" dedi. Furkan'ın okul arkadaşı Buse Özge Çiçek ise Furkan ile cinayetten iki gün önce telefonla görüştüğünü söyledi ve ekledi: "İki gün önce konuştuğumuzda, 'Çok sıkılıyorum' demişti. Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık."
BARIŞ SAVAŞ
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