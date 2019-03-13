Bugünkü
Takvim

", vatan sevdalısı olduğu için öldürüldü!"

Vatan sevdalısıydı o yüzden öldürdüler
öğrencisi , öğrenci değişim programı Erasmus ile Polonya'ya gitti. Cumartesi günü arkadaşı ile yemek yediği restoranda bıçaklanarak katledildi. Kaçmaya çalışan katil ise şok silahıyla etkisiz hale getirildi. Zanlının sempatizanı olduğu iddia edildi. Polise ifade veren Kocaman'ın arkadaşı "Furkan'la o gün restorana geldik. Bir ara bana birini gösterip 'Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm, bizi takip ediyor' dedi.



Furkan muhafazakâr, milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi" dedi. Furkan'ın okul arkadaşı Buse Özge Çiçek ise Furkan ile cinayetten iki gün önce telefonla görüştüğünü söyledi ve ekledi: "İki gün önce konuştuğumuzda, 'Çok sıkılıyorum' demişti. Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık."

BARIŞ SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleri"Furkan Kocaman, vatan sevdalısı olduğu için öldürüldü!"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri