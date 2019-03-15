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  • 15.03.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 09:53

2019: Kısa ve uzun en yeni ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

, günün anlam ve önemini vurgulamak adına güzel bir paylaşım aracı olacaktır. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan ve Allah'ın Müslümanlar'a özel kıldığı Cuma günü, müminler birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderirler. Bizde sizler için en nı derledik. İşte paylaşılabilecek ...

Cuma mesajları... Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı öncesi İslam alemi birbirlerini cumasını tebrik ediyorlar. Cuma mesajları ise cuma tebrikleri için en çok tercih edilen araçlardan birisi. Bizde bu özel ve anlamlı gün için en yeni resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz resimli cuma mesajları..

CUMA MESAJLARI 2019

* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

* Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

* Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

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