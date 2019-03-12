Geçtiğimiz günlerde yemek yediği sırada PKK sempatizanı bir şahıs tarafından öldürülen Furkan Kocaman'ın katil zanlısı yakalandı. Wraclow kentinde arkadaşları ile yemek yediği sırada boğazından aldığı bıçak darbesiyle ölen Kocaman'ın katil zanlısının HDP'nin sözde insan hakları örgütü olan İHD tarafından "kayıp" olarak arandığı ortaya çıktı.

DEVLET ÖLDÜRDÜ ALGISI YAPIYORLARDI

İHD kayıp olarak aradığı katil Muhammet Emektar için çeşitli etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinlikler sırasında PKK'lı Emektar için "devlet tarafından öldürüldü" algısı da yapan sözde insan hakları örgütü katilin 30 Nisan 2018'den bu yana kayıp olduğunu iddia ediyordu. PKK sempatizanı olan Muhammet Emektar'ın Furkan Kocaman'ı katletmesi sonrası herhangi bir açıklama yapmayan İHD, olayla ilgili sessizliğe gömüldü.

KOCAMAN'IN KANI HDP İLE İTTİFAK YAPANLARIN ELİNDE

Yaşanan olay sonrası HDP ve ittifakın diğer üyeleri olan CHP, İP ve SP'ye tepki yağdı. Özellikle sosyal medyadaki birçok kişi, canice katledilen Furkan Kocaman'ın kanının ittifak üyesi olan diğer partilerin de eline bulaştığını yazdı.