Ailece Hadi bugün 19.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada,"İstanbul şehrinin sembollerinden biri haline gelen Galata Kulesi'ni görmeyen var mı sevgili hadiciler? Peki bu muazzam bir tarihi dokuya sahip kültürel miras hakkında ne biliyorsunuz? Evliya Çelebi'nin Seyahanatmesi'nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen rivayetten haberiniz var mı?" denildi. İşte 6 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Galata Kulesi'nde 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen rivayet nedir?

Cevap: HEZÂRFEN AHMED ÇELEBİ'NİN GALATA KULESİ'NDEN ÜSKÜDAR'A UÇMASI

HEZÂRFEN AHMED ÇELEBİ GALATA KUSEİ'NDEN NASIL UÇTU?