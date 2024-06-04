SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: "SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır"

Son dakika haberi! Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:26 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:46
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

AHaber CANLI YAYIN




HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT SF-260D TİPİ EĞİTİM UÇAĞI

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu!


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.



İKİ PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ
MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştüğü bölgeden ilk görüntülerSF-260D tipi bir eğitim uçağı düştüğü bölgeden ilk görüntüler


UÇAK KAÇ YOLCU ALIYOR?

SF-260D tipi bir eğitim uçağıSF-260D tipi bir eğitim uçağı


Uçağın 2 yolcu ve bir pilot alabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA