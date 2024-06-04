Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: "SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT SF-260D TİPİ EĞİTİM UÇAĞI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024





İKİ PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ

MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.