İzmir başta olmak üzere 80 şubesi bulunan marketler zinciri sahibi işadamı Hanif Pehlivanoğlu (68), 1975'te Neşe Pehlivanoğlu ile nikahlandı. 43 ve 36 yaşında 2 çocukları bulunan çiftin yolu, yasak aşk nedeniyle ayrıldı. Hanif Pehlivanoğlu'nun kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Dilek Duz (42) ile yasak aşk yaşadığı ve evlilik dışı 2 çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.
Neşe Pehlivanoğlu, sevgilisiyle birlikte yaşayan 44 yıllık eşine, zina gerekçesiyle boşanma davası ve ayrıca mal paylaşımı davası açtı. Neşe Pehlivanoğlu'nun, kocasının yasak aşkı Duz'a da tazminat davası açarak hukuk savaşı başlattı. Neşe Pehlivanoğlu, kocasının kendisine maddi olarak destek olmadığını, emekli maaşı ile geçindiğini, evin elektrik ve suyunun bile kesildiğini dilekçesinde anlattı. Ünlü işadamı ile eşi arasındaki boşanma davası İzmir 2. Aile Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek.
CEYHAN TORLAK
Neşe Pehlivanoğlu, sevgilisiyle birlikte yaşayan 44 yıllık eşine, zina gerekçesiyle boşanma davası ve ayrıca mal paylaşımı davası açtı. Neşe Pehlivanoğlu'nun, kocasının yasak aşkı Duz'a da tazminat davası açarak hukuk savaşı başlattı. Neşe Pehlivanoğlu, kocasının kendisine maddi olarak destek olmadığını, emekli maaşı ile geçindiğini, evin elektrik ve suyunun bile kesildiğini dilekçesinde anlattı. Ünlü işadamı ile eşi arasındaki boşanma davası İzmir 2. Aile Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek.
CEYHAN TORLAK
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