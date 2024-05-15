Başkan Erdoğan’dan 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü mesajı: Tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Ülkemizin huzurunu, milletimizin güvenliğini sağlamak için gözünü kırpmadan mücadele eden tüm hava şehitlerimizi 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle rahmetle yâd ediyorum.



Vatanımız için canlarını veren tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/7KvoaovRFU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024



Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin huzurunu, milletimizin güvenliğini sağlamak için gözünü kırpmadan mücadele eden tüm hava şehitlerimizi 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle rahmetle yâd ediyorum.

Vatanımız için canlarını veren tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.