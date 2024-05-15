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Soruşturma tamam! Eyüpsultan'daki tramvay kazasında 'kırmızı ışık ihlali' tescillendi: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul Eyüpsultan'da 2022 yılında yaşanan ve 10 kişinin yaralanmasına yol açan tramvay kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, vatman Özcan'ın kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilirken, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:55 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 14:57
Soruşturma tamam! Eyüpsultan’daki tramvay kazasında ’kırmızı ışık ihlali’ tescillendi: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aralık 2022 tarihinde Ünal Koçkesen idaresindeki İETT otobüsü ile şüpheli Semi Özcan idaresindeki Alibeyköy-Cibali T5 tramvayının Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı anlatıldı.

Soruşturma tamam! Eyüpsultan’daki tramvay kazasında ’kırmızı ışık ihlali’ tescillendi: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi 2

VATMANIN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Kazada şüpheli Özcan'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun(KTK) 47/1B maddesince kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.

Soruşturma tamam! Eyüpsultan’daki tramvay kazasında ’kırmızı ışık ihlali’ tescillendi: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi 3

Kazada, 3 kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık oluşacak şekilde toplamda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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