Soruşturma tamam! Eyüpsultan'daki tramvay kazasında 'kırmızı ışık ihlali' tescillendi: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aralık 2022 tarihinde Ünal Koçkesen idaresindeki İETT otobüsü ile şüpheli Semi Özcan idaresindeki Alibeyköy-Cibali T5 tramvayının Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı anlatıldı.
VATMANIN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ
Kazada şüpheli Özcan'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun(KTK) 47/1B maddesince kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.
Kazada, 3 kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık oluşacak şekilde toplamda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.