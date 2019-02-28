Bilimsel araştırmalar, bağırsak ve beyin arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ezberleri bozuyor. Alzheimer'dan korunmak için ilk olarak bağırsakları güçlendirmek gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Tarım toplumunun yaşandığı dönemde insanlar lifli beslenir, bol hareket eder ve topraktan gelen bakterilerle birlikte yaşardı. Şehir hayatı ise bize 'mikroplardan korunmayı', lifli besinler yerine hazır ve paketli gıdaları tüketmeyi aşıladı. Bugün reklam ve gıda sektörü her şeyin 'hijyenik olmasını' öneriyor. Topluma bunu aşılıyor. Ancak vücut, çoğu zaman hijyenik olmamayı tercih ediyor. Batı medeniyetinin bu hijyen takıntısı, vücutta mikrobiyata türlerinin azalmasına ve çeşitliliğinin kaybolmasına, geleneksel tarım toplumlarında hemen hemen hiç görülmeyen hastalıkların daha sık ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bağırsaklardaki mikrobiyata, vücudun sağlıklı olmasında ve hastalıklardan korunmada önemli bir rol üstleniyor. Beslenme alışkanlıklarımızdan yaşam tarzımızdaki değişikliklere kadar her şey sabit kalan DNA'mız ile değişen mikrobiyatamız arasında farklılıkları ortaya çıkarıyor. Bitkisel lifler bakımından zayıf olan Batı tipi beslenme şekli, bağırsakların ihtiyacı olan fermente gıdaların tüketilmesinde azalmaya neden oluyor. Bilim adamları, Afrikalı çocuklar ile ABD'li çocukların mikrobiyomlarını araştırdı. Batılı çocuklar, fast food tarzı besinler yediğinden, yeşillik neredeyse tüketmediğinden ve toprakla teması yok denecek kadar az olduğundan mikobiyom bakımından fakirdir. Kentsel alanlarda yaşayan insanlarda obezite, bu nedenle çok görülür. Tarım toplumunda toprağa bağlı yaşayan insanlarda ise obezite, yok denecek kadar azdır. Temiz ve düşük lifli Batı toplumu, hastalıklarla mücadele eder. En çok da nörolojik hastalıklarla... Araştırmalara göre bağırsak bakterilerindeki zenginlik ile Alzheimer hastalığı arasında büyük bir bağ bulunur. Bağırsaklarında daha az parazit ve organizma yaşayan insanlar, daha çabuk Alzheimer'a yakalanıyor. Kentleşme oranındaki artış, Alzheimer riskini de artırıyor. Zengin bir bağırsak florası için fermente ve probiyotik gıdaları tüketmek gerekiyor.





ŞEKERDEN UZAK DURUN

Güçlü sindirim sistemine güçlendirir. sahip olmak için tüketilen besinlerin içeriği önem taşıyor. Hayatımızda geniş yer tutan şeker ve gluten, bakteri kolonilerinin yapısını bozuyor. Antibiyotik bağırsaklardaki faydalı bakterilere zarar veriyor. Lifli ve güçlü vitamin değeri bulunan besinler ise bağırsakları koruyor. Bağırsaklar, ruhsal durumdan da fazlaca etkileniyor. Bunun için stresten uzak durmak gerekiyor.



TURŞUNUZUEVDE YAPIN

nnORGANIK besinler, bağırsakların çalışmasını düzenliyor. İşlenmiş gıdaların fazla tüketimi ise hastalıkları beraberinde getirir. Sağlıklı bir sindirim için mümkün olduğunca çayırda otlatılmış hayvanların organik ve doğal etlerini yemek gerekir. Balık seçiminde taze olmasına özen gösterin. Yoğurt ve lahana turşusu gibi bağırsakları güçlendiren besinlerin evde yapılmış olmasına özen gösterin.





LOR PEYNİRİ HAYAT KURTARIR

MALZEMELER:

Çayırda otlamış inek keçi ya da koyundan sağılmış 1 litre tam yağlı süt ve 3 yemek kaşığı tam yağlı yayık altı sütü.

Hazırlanışı: Sütü tencerede kapağı sıkıca kapalı olarak ısıtın. 74 dereceye geldiğinde ocaktan alın. Üzerini örtün. 1 saat dinlendirin. Daha sonra içine yayık sütü ekleyin. Tekrar ağzını kapatıp üzeri kaymak bağlayana kadar bekletin. Nemlendirdiğiniz tülbendi ince örgülü süzgecin içini 2 kat kapatacak şekilde örtün. Metal bir kaşıkla kaymak tutmuş sütü, içini tülbentle kapladığınız süzgece dökün. Üstünü folyoyla kapatıp 8 saat bekletin.



VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ 3: BAĞIRSAK

DR. DAVİD PERLMUTTER

HAZIRLAYAN: SİNEM YSEL

YARIN: İLAÇLAR MASUM DEĞIL...