



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tüm hastalıkların bağırsaklardan yayıldığını söyledi. Sağlıklı bağırsakların, sağlıklı bir beden anlamına geldiğini belirten Dr. David Perlmutter, normal ve sezaryen doğum yöntemlerine değindi. Sezaryenle doğan çocukların ileride Alzheimer, otizm, Çölyak ve alerji gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğunu dile getirerek şu bilgileri verdi: Bebekken hepimizin bağırsaklarında çok miktarda faydalı bakteri vardır. Ancak bazı antibiyotiklerin kullanımı, bu bakterilerde azalmaya neden olur. Yapılan araştırmalar bize doğum şekli ve bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıyı gösterir. Bebek, anne karnındayken mikropsuz steril bir ortamda bulunur. Ne zamanki doğum kanalına girer, burada annesinin vajinasında bulunan organizmalara maruz kalır. Bu durum, bebeğin bağırsak mikrobiyotasının gelişmesini sağlar. Anneden bebeğe geçen bakteriler, insan sağlığı için çok önemlidir. Sık tartışılan 'Normal doğum mu? Sezaryen doğum mu?' konusunu, bilim adamları da araştırdı.