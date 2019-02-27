Vücut sağlığı için D vitamini olmazsa olmazlardan birisidir. Yağda çözülebilen bir vitamin türü olan D vitamini, aynı zamanda güneş kaynaklı bir vitamindir. Bir kişinin yeterli miktarda D vitamini alması, kendisini önemli hastalıklardan koruması demektir. Birçok insan D vitamininin faydaları nelerdir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte cevabı...

D VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

D vitaminin eksikliği durumunda ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya gelinebilir. D vitaminin başlıca görevlerinden birisi de kas ve kalp sistemini düzenlemesidir. D vitamini %95 oranında güneşten sağlanırken, yiyeceklerden de sağlanmaktadır. Peki, hayati öneme sahip olan D vitaminin faydaları nelerdir? Gelin D vitaminin faydalarını hep birlikte inceleyelim. İşte o faydalar...



Akciğer fonksiyonlarını destekleyerek kardiovasküler sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kansere neden olan genlere işleyerek aktivitelerini engeller.

Kemik ve diş sağlığı için son derece önemlidir.

İnsülin düzeyini düzenleyerek diyabet yönetimine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi, beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklemektedir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

D vitamini aslında ön hormon olarak da bilinmektedir. En önemli kaynağı ise güneştir. D vitamini cilt üzerine güneş ışığının direk olarak temas etmesiyle kendisini üretmektedir. Güneş ışığından sonra yağlı balıklar ve balık yağları en iyi D vitamini kaynakları olarak bilinmektedir. Peki, D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte o ürünlerin listesi...



Yumurta,

Tavuk eti,

Tereyağı,

Karaciğer,

Ton balığı,

Tahıllar,

Maydanoz,

Desteklenmiş ve kaymağı alınmış süt,

Taze sıkılmış portakal suyu,

Mantar,

Pişmiş Kuzey Pasifik somon balığı,

Pişmiş kılıç balığı,

Sardalye balığı,

Çiğ maitake mantarı.

TAVSİYE EDİLEN GÜNLÜK D VİTAMİNİ ALIM MİKTARLARI



2010 yılında ABD Tıp Enstitüsü'nün belirttiği günlük D vitamini alım miktarları şu şekildedir;

Hamile ya da emziren kadınlar için - 15 mikrogram

70 üstü yetişkinler için - 20 mikrogram

70 yaş ve altı yetişkinler için -15 mikrogram

1-18 yaş arası çocuk ve gençler için - 15 mikrogram

0-12 aylık bebekler için - 10 mikrogram