Sağlıklı bir beynin anahtarı tüketilen besinlerde saklıydı. Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, güçlü hafızanın sırrını anlattı. Şu bilgileri paylaştı: Beynin çalışması için, tüketilen besinler büyük önem taşımaktadır. İnsan vücudu, sahip olduğu yağları açlık anlarında enerjiye dönüştürebilme özelliğine sahiptir. Beyin, normal zamanlarda enerji kaynağı olarak glikozu kullanır. Kaynaklar tükendiğindeyse metabolizmamız farklı bir moda geçer. Glikoz yerine karaciğerdeki ketonları kullanmaya başlar. Bu sayede hem vücut dinlenir, hem beyin güçlenir. Oruç, beyin için güçlü bir enerji kaynağıdır. Yapılan araştırmalar orucun Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı koruduğunu gösterir. Oruç, beyinde yeni nöronların oluşmasını sağlayan genlerin harekete geçmesini sağlar. Güçlü bir beyin için protein ve sağlıklı yağları tüketimi önemlidir. Özellikle süt ve kefir, beyin hücrelerini güçlendirir ve nörolojik hastalıkları önler.





YALNIZCA SU İÇİN

Beyni güçlendiren oruç sırasında 24 saat boyunca hiçbir şey yememek, sadece bol su içmek gerekiyor. Kafein miktarında da sınırlama yapılması öneriliyor. Kronik hastalığı olanların ilaçlarını bu süreçte aksatmaması önemli. Bu süreçte vücuda hiçbir karbonhidrat girişi olmamalı. Yılda dört kez oruç tutmak, beyin için çok faydalıdır. Mevsim geçişlerinde tutulan oruç, sağlıklı bir alışkanlıktır.





BEYNİ KORUYAN ROKA SALATASI

Malzemeler:

80 gram roka

100 gram ay çekirdeği

7-8 parça permesan peyniri

1 limonun suyu

6 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber Hazırlanışı: Roka, ay çekirdekleri, peynir ve limon suyunu bir salata kasesinde karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp servis edin.

MODERN ÇAĞIN ZEHİRİ TAHIL 12

HAZIRLAYAN- SİNEM UYSAL

YARIN: DR. DAVID PERLMUTTER, BAĞIRSAK VE BEYIN ARASINDAKI BAĞI AÇIKLIYOR. TÜM DETAYLAR YARIN TAKVİM'DE...