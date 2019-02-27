Günümüzde fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapan birçok insan bulunmaktadır. Bu yüzden merakla araştırılan sorular arasında hızlı kilo nasıl verilir sorusu yer almaktadır. Öncelikle şunu söyleyelim: Uzmanlar şok diyet programlarıyla kilo vermek yerine sağlıklı bir diyet listesiyle kilo vermeyi öneriyor. Kilo verirken sağlığımızı korumak da son derece önemlidir. Bilinç bir şekilde yapılan diyet programları yarar sağlamayacağı gibi üstüne sağlık problemlerine de neden olabilir. Peki, hızlı kilo vermenin yolları nelerdir? İşte cevabı...

HIZLI KİLO NASIL VERİLİR?

Öncelikle hızlı kilo vermenin ilk koşullardan birisi egzersiz ve düzenli bir şekilde uygulanan diyet listesidir. Sağlıksız yapılan hiçbir diyetin faydası olmayacaktır. Sağlıklı bir şekilde beslenip, egzersizleri uygularsanız zaman içinde değişimi sizde fark edeceksiniz. Peki, hızlı kilo nasıl verilir? İşte cevabı...

1- EGZERSİZ YAPMAK

Düzenli yapılan egzersizlerin kalitesini, vücudunuzda kaliteli bir oksijenli ortam sağlayarak daha da arttırabilirsiniz. Verdiğiniz kilolarla birlikte daha ince bir görünüşe sahip olacaksınız. Egzersiz aralarında 20 dakika bir su tüketmek de egzersizin süresini arttıracaktır.

2- YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Kilo verirken yapacağınız en büyük aktivitelerden birisi de yürüyüş yapmaktır. Daha ince bir görünüm sağlamak için yavaş tempoda yürüşler yapmayı tercih etmelisiniz. Yavaş tempolu yürüyüşleriniz sayesinde vücudunuzdaki yağlar daha çabuk yanacaktır.

3- SU TÜKETMEK

Su tüketmenin yağ yakılma sürecini hızlandırdığı bilinen bir gerçektir. Kilo vermek değil de yağ yakmak isteyenler su tüketimine dikkat edebilirler. Ayrıca kilo verdiğiniz günlerde direnci kaybetmemek için iki bardak siyah çay da tüketebilirsiniz.

4- AZ TUZ TÜKETİN

Yemeklerde çok tuz kullanmanın sağlığa zararlı olduğu bilinmektedir. Bir gram tuz vücutta yaklaşık olarak 200-250 ml. su tutmaktadır. Günlük tuz ihtiyacını aldığımız besinlerle sağlayabiliriz.

5- YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Birçok kişinin kilo almasındaki en önemli sebep dikkatsiz ve düzensiz yemek yemektir. Bireylerin yemek yediği yerden tutun da tükettiği besine kadar her şeyin bir önemi bulunmaktadır. Bu nedenle hangi saatte yemek yediğimiz ve yediğimiz yemeğin ne olduğu da son derece önemlidir.

6- DÜZENLİ UYKU

Belki çok şaşıracaksınız ama 5-6 saatten az uyumanın obezite insidansının artmasıyla alakası olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalarda düşük kaliteli ve yetersiz uykuların metabolizmayı yavaşlattığı ortadadır. Metabolizmanın az etkili olduğu durumlarda vücut kullanılmayan enerjiyi yağ olarak depolar.