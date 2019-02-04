Milli acı!

Tokat'ta, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak (84), önceki akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Sultan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.















Ömer Çakmak ise tedavi altına alındı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sultan Çakmak, köy mezarlığında toprağa verildi.







Kaptan Çakmak taziyeleri kabul etti. Ömer Çakmak'ın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.



