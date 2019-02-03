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  • 03.02.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 22:38

Başkan Erdoğan'dan 'a taziye telefonu

Başkan 'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 'nın kaptanı 'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 'ın, annesini kaybeden hemşehrileri 'ı aradığını belirtti.

Vidinel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören babasına ise acil şifalar dilediğini söyledi.

'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası , Narlıkışla köyündeki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı.

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