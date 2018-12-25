Mide duvarında tümörlerin gelişmesi sonucu meydana gelen mide kanseri, hayatı tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak görülme sıklığı giderek artıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Yol, mide kanserinden korunmanın yollarını TAKVİM okuyucuları için açıklıyor... Dünya genelinde yapılan araştırmalar, yanlış beslenmenin ve çevresel faktörlerin mide kanseri gelişiminde etkin rol oynadığını gösteriyor. Mangalda fazla pişirilen etler ve aşırı tuzlanmış, salamura sebzeler, mide kanserine davetiye çıkartıyor. Yüksek kalorili yiyecekler ile beslenme, fazla tuz tüketimi, düşük oranda A ve C vitamini alımı, şişmanlık ve obezite de mide kanseri gelişiminde riski artırıyor. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise zeytinyağı ve yeşil yapraklı sebzelerin ağırlıklı olarak tüketildiği Akdeniz tipi beslenmeden geçiyor. Taze meyve ve özellikle çiğ sebzeler kanserden koruyor. Kimi zaman sinsi ilerleyen mide kanseri, ilk olarak hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerine neden oluyor. Bunu karın ağrısı, bulantı, kusma ve kilo kaybı takip ediyor. Özellikle 40 yaş ve üzeri kişilerin bu şikayetleri göz ardı etmemesi öneriliyor. Sık görülen reflü hastalığı da doğru tedavi edilmediğinde mide kanserine zemin hazırlıyor. Bu nedenle mide hastalıklarının ihmal edilmemesi öneriliyor. Çünkü erken teşhis edildiğinde, mide kanseri tedavisinin başarı şansı artıyor.
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