duvarında tümörlerin gelişmesi sonucu meydana gelenhayatı tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarakgiderek artıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi, mide kanserinden korunmanın yollarınıokuyucuları için açıklıyor... Dünya genelinde yapılan araştırmalar,ve çevresel faktörlerin mide kanseri gelişiminde etkin rol oynadığını gösteriyor. Mangalda fazla pişirilen etler ve aşırı tuzlanmış, salamura sebzeler, mide kanserine davetiye çıkartıyor. Yüksek kalorili yiyecekler ile beslenme, fazla tuz tüketimi, düşük oranda A ve C vitamini alımı,mide kanseri gelişiminde riski artırıyor. Mide kanserinden korunmanıniseağırlıklı olarak tüketildiğigeçiyor. TazeKimizaman sinsiilerleyenilk olarakBunu karın ağrısı,bulantı, kusma ve kilo kaybıtakip ediyor. Özelliklekişilerin bu şikayetlerigöz ardı etmemesi öneriliyor. Sıkgörülenmidekanserine zemin hazırlıyor. Bunedenle mide hastalıklarının ihmaledilmemesi öneriliyor. Çünkü erkenteşhis edildiğinde, mide kanseri