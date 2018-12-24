On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişi yapıldı Biletlerini satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (24 ARALIK 2018)

24 Aralık On Numara sonucu: 11, 16, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 68, 70, 73, 75 ve 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 634 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 475 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 568 kişi 145 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 15 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 892 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 32 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Samsun'un İlkadım ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 277 bin 561 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 735 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 506 bin 124 lira 67 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.