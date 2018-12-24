İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı bölgelerde sokaklarda su birikintileri oluşmasına da yol açan sağanağın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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