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  • 25.12.2018 05:20

'da

'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak etkisini göstermeye başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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