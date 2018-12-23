Pankreas, kanser türlerinin en ölümcülü olarak biliniyor. Sinsi ilerleyen bu kanser türünde erken teşhis hayati önem taşıyor. Diyabet, hastalığın görülme riskini 3 kat artırıyor. 60 yaşından sonra hastalığın görülmesi de sıklaşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, pankreas kanseri hakkında önemli bilgiler veriyor:
CİLTTE VE GÖZLERDE SARILIK
Besinlerin sindirimine yardımcı olan ve vücudun metabolizmasını ayarlayan pankreas, karın boşluğunun en arkasında bulunuyor. Bu salgı bezinde oluşan kitleler, kan yoluyla diğer organlara yayılım gösteriyor. Pankreas kanserinin belirtileri bulunduğu bölgeye göre değişiyor. En çok ciltte ve gözlerde oluşan sarılıkla belirti veriyor. Bu hastalarda idrar rengi iyice koyulaşıyor, büyük abdestin de rengi beyazlaşıyor.
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