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inde hayati önem taşıyor! Pankreas kanserinde şifanın rengi yeşil

edilmeyen diyabet, ine neden oluyor. Prof. Dr. , 60 yaşından sonra görülen bu hastalıkla ilgili uyarıyor: Tedavide geç kalınmazsa, yaşam şansı yüksek...




Pankreas, kanser türlerinin en ölümcülü olarak biliniyor. Sinsi ilerleyen bu kanser türünde erken teşhis hayati önem taşıyor. Diyabet, hastalığın görülme riskini 3 kat artırıyor. 60 yaşından sonra hastalığın görülmesi de sıklaşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, pankreas kanseri hakkında önemli bilgiler veriyor:

CİLTTE VE GÖZLERDE SARILIK
Besinlerin sindirimine yardımcı olan ve vücudun metabolizmasını ayarlayan pankreas, karın boşluğunun en arkasında bulunuyor. Bu salgı bezinde oluşan kitleler, kan yoluyla diğer organlara yayılım gösteriyor. Pankreas kanserinin belirtileri bulunduğu bölgeye göre değişiyor. En çok ciltte ve gözlerde oluşan sarılıkla belirti veriyor. Bu hastalarda idrar rengi iyice koyulaşıyor, büyük abdestin de rengi beyazlaşıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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