Murat Başoğlu yaklaşık bir yıl önce yeğeni Burcu Başoğlu ile yasak ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. O günden sonra eşi Hande Bermek ile samimi pozlar veren sunucu geçen ay boşandı.
NAMUSSUZ DEĞİLİM
Önceki gün ise Bodrum'da eski eşi Hande Bermek'in evine girerek burada tartışma çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Başoğlu, dün kamera karşısına geçip şu açıklamalarda bulundu: Eve evrak almak için gittim. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. Adamın biri üzerime atladı, beni darp etti. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Şöhreti, her şeyi bıraktım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Eşimden bir şans daha istiyorum."
Bermek'in bu iddialardan sonra ne diyeceği merak konusu.
NAMUSSUZ DEĞİLİM
Önceki gün ise Bodrum'da eski eşi Hande Bermek'in evine girerek burada tartışma çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Başoğlu, dün kamera karşısına geçip şu açıklamalarda bulundu: Eve evrak almak için gittim. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. Adamın biri üzerime atladı, beni darp etti. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Şöhreti, her şeyi bıraktım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Eşimden bir şans daha istiyorum."
Bermek'in bu iddialardan sonra ne diyeceği merak konusu.
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