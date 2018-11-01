Süper Loto sonuçları belli oldu... Her hafta perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto sonuçları açıklandı.



SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM

Süper Loto sonuçları (1 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor.