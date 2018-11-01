  • Yaşam
  • 01.11.2018 22:49
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 22:49

sonuçları belli oldu! yine devretti | 1 Kasım MPİ Süper Loto sonuç sorgulama

sonuçları belli oldu... Her hafta perşembe günü İdaresi tarafından yapılan Süper Loto sonuçları açıklandı. Üst üste devreden Süper Loto bu hafta da yi devretti. İşte 1 Kasım Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları belli oldu!

Süper Loto sonuçları belli oldu... Her hafta perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto sonuçları açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM
Süper Loto sonuçları (1 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor.

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