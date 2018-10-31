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  • 31.10.2018 10:37
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 14:31

Son dakika: 'da gözaltına alınmıştı! Başoğlu için karar verildi

'nın ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu , jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Başoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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