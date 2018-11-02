Ankara'da dost tuzağı! Sarhoş edip...

Son zamanlarda sıkça bu tür olayların meydana geldiği öğrenilen mekanda çalışan şüphelilerin gasp ettikleri kişileri daha önceden tanıdıkları için hesaplarında bulunan paranın miktarına kadar bildikleri belirtildi. Mağdurlarından, yüklü miktarda çıkardıkları hesabı ödemelerini isteyen şüphelilerin boş senete imza attırmaya çalıştıkları, bunu kabul etmeyen mağdurlarını ise banka hesaplarından kendilerine yüklü miktarda havale yaptırmaya zorlayarak gasp ettikleri tespit edildi. Yaşanan son olayda ise İsmail K. isimli mağdurun parayı ödemeyi kabul etmemesi üzerine bir odaya kapatılarak darp edildiği, bankacılık şifresini öğrenene kadar işkenceye uğradığı belirlendi. Gasp bürosu ekiplerince yapılan baskında ise şüphelilerin eğlence mekanı kapısına, "Cenazemiz var, kapalıyız" yazısı astığı belirtildi.