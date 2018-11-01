Bir tehdit eksikti

Skandallarıyla gündem olmayı seven Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Başoğlu adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde götürülen Murat Başoğlu'nun burnundaki bant dikkat çekti. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.