  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:06
  • Gazete

Bir tehdit eksikti

Yeğeni ile yaşadığı çirkin olaylar ve kavgalarla gündeme gelen , bu kez eski eşini ölümle tehdit etti...

Bir tehdit eksikti
Skandallarıyla gündem olmayı seven , eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Başoğlu adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde götürülen Murat Başoğlu'nun burnundaki bant dikkat çekti. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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