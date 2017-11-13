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Kulüp başkanları Erdoğan'ı anlattı

12 Kasım 2017, Pazar
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulüplere katkısına dikkat çekti.
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