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Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı için Muğla'dan Konya'ya giden bir Galatasaray taraftarı saldırıya uğradı. Darp edilen taraftarın forması elinden zorla alındı...
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