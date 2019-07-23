Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı 23.07.2019 19:10

Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.