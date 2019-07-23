Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı23.07.2019 19:10
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