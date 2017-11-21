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Galatasaray'dan milli yıldız hamlesi!

20 Kasım 2017, Pazartesi
Galatasaray'dan Cengiz Ünder hamlesi geldi. Sarı-kırmızlı yönetim bu sabah Roma kulübü ile görüşme gerçekleştirdi.
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