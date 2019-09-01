Falcao İstanbul'a geldi! Taraftara üçlü çektirdi... İşte o anlar

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Radamel Falcao, kendisini havaalanında karşılayan sarı kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın yeni transfer Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı taraftarların saatlerdir beklediği Kolombiyalı golcü İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Kolombiyalı golcü Falcao, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Sarı kırmızılı taraftarları selamlayan Falcao, 3'lü çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.