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Falcao İstanbul'a geldi! Taraftara üçlü çektirdi... İşte o anlar

01.09.2019 21:39

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Radamel Falcao, kendisini havaalanında karşılayan sarı kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.


Galatasaray'ın yeni transfer Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı taraftarların saatlerdir beklediği Kolombiyalı golcü İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Kolombiyalı golcü Falcao, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sarı kırmızılı taraftarları selamlayan Falcao, 3'lü çektirdi.

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