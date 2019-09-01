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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Galatasaray'ın, transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. İşte havaalanında binlerce Galatasaray taraftarının karşıladığı yıldız isimden ilk görüntüler...

01.09.2019 20:54 - Son Güncelleme: 01.09.2019 20:54
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Kolombiyalı yıldızın transferinde Sarı-Kırmızılılar nihayet mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Sarı-Kırmızılılar'ın süper yıldızı ailesi ve beraberinde Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve Ahmet Bulut ile birlikte saat 17.30'da Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmıştı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Bu haber sonrası heyecanlı bekleyişe geçen Sarı-Kırmızılı taraftarlara uçaktan ilk fotoğraf Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Albayrak, Falcao, eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ''Geliyoruz'' dedi.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Falcao İstanbul'da!

Galatasaray twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda Falcao'nun 16.00'da İstanbul'da olacağı belirtilmiş ancak rötar yaparak 19.30'a belirtilmişti.

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