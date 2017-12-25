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: Tudor'u futbolcular göndermiş

25 Aralık 2017, Pazartesi
A yorumcusu , - karşılaşmasını değerlendirdi. Futbolcuların mücadelelerinden bahseden Toroğlu, "Yönetimin gönderemediği Igor Tudor'u, futbolcular göndermiş. Bu akşam bunu gördüm." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sadece futbolcularmı?yazılı ve görsel basındaki % 90'ı Fatihçiymiş meğer.Bir teknik adamın iş bulabilmesi için yazılı ve görsel basında adamının olması çok önemlidir.Bu Fatih TERİM'de olsa.

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hayır0
cevapla 25.12.2017 13:31
Sinan Demir Sinan Demir

Altına imzamı atarım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.12.2017 12:12
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