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A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Tudor işine ihanet ediyor" dedi.
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