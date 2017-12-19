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Erman Toroğlu: "Tudor, Özbek'e muska yazmış olabilir"

17 Aralık 2017, Pazar
A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Tudor işine ihanet ediyor" dedi.
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