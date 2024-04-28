SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:11

İZLE I Göztepe 2 yıl aranın ardından Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup etti ve 2 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Göztepe lehine sona erdi.

Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.

2 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE

Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Türk futbolunun en yüksek lig seviyesine döndü.

Daha önce Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesiyle lige çıkacak 2 takım belli oldu. Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım play-off mücadelesinin ardından belli olacak.

SIRADAKİ VİDEO
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke! Esir yakınları hükümetin istifası için gösteri düzenledi
28.04.2024Pazar
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı"
27.04.2024Cumartesi
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Rezalet futbol oynuyorlar"
27.04.2024Cumartesi
Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!
27.04.2024Cumartesi
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu oldu!
27.04.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Kayseri’den İstanbul’a yürüyen adama kamyonet çarptı! ’Enerji İçeceği’ videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle! 00:26
Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!
29.04.2024Pazartesi
26’lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti 00:11
Genç sevgilisi canlı yayında pot kırınca buz kesti!
29.04.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti 05:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi...
29.04.2024Pazartesi
TikTok’ta rezalet! Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti 02:03
Bakanlık cani anne için harekete geçti
29.04.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA