İZLE I Göztepe 2 yıl aranın ardından Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Mücadele 2-0 Göztepe lehine sona erdi.
Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.
2 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE
Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Türk futbolunun en yüksek lig seviyesine döndü.
Daha önce Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesiyle lige çıkacak 2 takım belli oldu. Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım play-off mücadelesinin ardından belli olacak.