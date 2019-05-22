Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor22.05.2019 17:09
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