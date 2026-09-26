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Başkan Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti

Başkan Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini izledi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası ilgiyle takip edildi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu ile Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi.

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Spor

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