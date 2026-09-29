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İspanya 4-1 Hırvatistan GOL: N. Williams
İspanya 4-1 Hırvatistan GOL: N. Williams
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 23:41
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UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan heyecan dolu karşılaşmada İspanya, 89. dakikada N. Williams'ın kaydettiği golle Hırvatistan karşısında skoru 4-1 yaptı.
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